شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نرفض خطاب اتحاد الكرة بتحمل تكاليف المسحات ولن ندفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلى، خطاب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن دفع تكاليف مسحات كورونا المتعلقة بالموسم الماضى والحالى.

وقال علاء وحيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وافقنا على استكمال النشاط بناء على قرار الدولة ووفقا للاتفاق مع اللجنة الخماسية على تحمل الاتحاد لها".

وأضاف علاء وحيد: "الخطاب الذى أرسله لنا اتحاد الكرة لم يوضح أن المديونية خاصة بتكاليف مسحات كورونا، ولكن هو بقيمة 3 ملايين جنيه، والإسماعيلى متضامن مع الأندية في الرفض الشديد لدفع أي أموال لاتحاد الكرة، خاصة أن الإسماعيلى ليس له راعى وتحمل كل تكاليف قيد اللاعبين ولن نستطيع تحمل تكاليف المسحات".

وطلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات لناديى الأهلى والزمالك يطالب فيها بسداد 6 ملايين جنيه مقابل مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، كما أرسلت نفس الخطاب لجميع الأندية.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.