شكرا لقرائتكم خبر عن بكرى سليم: مروان حمدى هدية المقاصة للزمالك وسيكون هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة، عن كواليس انضمام مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي السابق المنتقل مؤخراً إلى نادي الزمالك، وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور: مروان حمدي هدية من مصر المقاصة لنادي الزمالك، وإذا حصل على الاهتمام الصحيح، سيكون البديل الأنسب لمصطفى محمد، وأتوقع له أن يكون هداف الدوري، والزمالك من الأندية القليلة التى تحضن اللاعبين الغرباء، مثل حسين ياسر المحمدي.

أضاف: اللواء عماد عبد العزيز والسمري تحدثوا مع اللواء محمد عبد السلام ومعي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات بعد الحصول على إذن إيهاب جلال وموافقة اللاعب، والأمور لم تأخذ أكثر من 5 دقائق تليفونيًا ولم يكن لدينا أي مطالب مبالغ فيها. ومروان ذو أخلاقيات عالية ولديه طموح وهداف يعرف طريق المرمى، ولديه الإمكانيات، فقط يحتاج أن نصبر عليه، ومنحه الفرصة وسيكون من أفضل هدافي الزمالك.

ووضع الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا خاصا للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق، لتنفيذه بشكل منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية برفقة باقي اللاعبين.

ووضع جهاز الزمالك، تدريبات إضافية لشيكابالا وجمعة تتضمن تدريبات بدنية بهدف رفع اللياقة البدنية للثنائي وتنقيص الوزن في الفترة القادمة للوصول للفورمة المطلوبة التي تجعل كل لاعب قادر على المشاركة في المباريات لمدة 90 دقيقة بدون أي تعب أو إرهاق.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وقرر الجهاز الفني، الدخول في معسكر مغلق بعد مران الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.