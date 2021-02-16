شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يقود الجبهة اليسري للزمالك أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عودة أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسري للفريق الأبيض فى مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل بإستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد مران الزمالك اليوم، منح باتشيكو تعليمات خاصة لأحمد فتوح، تؤكد استقراره على مشاركته في التشكيلة الأساسية لمباراة الإسماعيلي، بدلا من عبد الله جمعة الذى شارك في المباريات الأخيرة، وقرر باتشيكو وضع برنامج بدنى له لرفع لياقته البدنية.

واقترب أحمد فتوح من استعادة مكانه فى تشكيل الزمالك الأساسى، خاصة بعدما اعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى فى الفترة الأخيرة على عبد الله جمعة والذى قدم مردودا طيبا ليصبح أحمد فتوح بديلاً، لكن الأخير أثبت جدارته بالمشاركة أساسيًا مع الزمالك فى الفترة الأخيرة، ونجح فى خطف الأنظار.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة، لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط، بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وقرر الجهاز الفني، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وكان باتشيكو استعان بمواجهة الإسماعيلى ولافينا فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، سجل للإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.