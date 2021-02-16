شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الإثنين 15 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين 14 فبراير 2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى، وجلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة التمهيد دراسة التراجع عن قرارها السابق بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى المصرى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد بعد غياب حوالى 13 عاما، شهدت منع الأندية المصرية من استقدام الحراس الأجانب.

وقعت شركة بيرزنتيشن، راعى اتحاد الكرة، غرامة مالية كبيرة على الجبلاية بسبب أزمة الإعلانات فى مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرا. وأخطرت الشركة اتحاد الكرة بهذه الغرامة بسبب الإخلال ببنود العقد بين الطرفين من خلال عدم توفير أماكن لوضع إعلانات الرعاة كما هو متفق عليه من قبل في العقد المبرم بين الطرفين.

وزير الرياضة يزور ناديى الترسانة والشمس اليوم بعد نهائى مراكز شباب الجيزة

يجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة إلى نادى الترسانة بميت عقبة الآن لحضور نهائى دورى مراكز الشباب على مستوى محافظة الجيزة، والتى يشهدها أيضا مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسنين. وتقام حاليا مباراة فريقى أبو رجوان القبلى وناهيا على ملعب الشواكيش لحسم بطل دورى مراكز شباب محافظة الجيزة.

هل يجري الزمالك تعديلا في أجهزة قطاع الناشئين؟.. أعرف التفاصيل

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عدم إجراء تعديل في الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كما كان منتظرا، وغلق هذا الملف ولو بشكل مؤقت ليستمر الوضع الحالي كما هو حتى إشعار آخر.

جلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك

شهدت جلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، الكشف عن اختصاصات الثنائي أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة خلال المرحلة المقبلة.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال

أعلن‏ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي اتفاقه لتمديد عقد علي معلول حتى 2024

اقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.