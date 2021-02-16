شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوفى يقترب من العودة لتدريبات البنك الاهلي بعد الشفاء من إصابة بالركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب البوركينى محمد كوفى، مدافع فريق البنك الاهلي، من العودة للتدريبات الجماعية عقب التعافى من الإصابة التي تعرض لها بجذع فى الرباط الداخلى للركبة وعلى أثرها تغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع.

وأبلغ الجهاز الطبى محمد يوسف المدير الفنى للبنك الاهلى، لخوض اللاعب لاختبارات عقب مواجهة مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، لمعرفة قدرته على المشاركة فى المران والعودة للمباريات.

واستقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على اختيار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فريق مصر للمقاصة فى إطار مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشرة أمام أسوان إلى الثامن والعشرين من فبراير الجاري، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب.

وضمت قائمة البنك الأهلى كلا من: محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع ومعروف يوسف ومحمد فتحي واستيرلا في مركز الوسط المدافع محمد حامد ومحمود سيد محمود قاعود ومحمد مصطفي ميدو وشادي رضوان وكريم بامبو ومحمد بسيوني في مركز الوسط المهاجم محمد عصام وعلي صابر وفادي فريد في مركز رأس الحربة.

وجاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة فريق المقاصة ضمن الإجراءات الاحترازية التى يخضع لها اللاعبون قبل مباريات بطولة الدورى المصرى و كأس مصر.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما جاء مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.