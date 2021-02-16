شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام غالى: أتمنى تتويج الأهلي باللقب الأفريقي للمرة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى حسام غالى، قائد فريق الاهلي ومنتخب مصر السابق فوز القلعة الحمراء، ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وحصد البطولة للمرة العاشرة، وأن يلتقى في المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الزمالك، مثل الموسم الماضى، وحقق الفريق الأحمر الفوز بثنائية مقابل هدف.

وقال حسام غالى، خلال تصريحات لموقع الكاف الخاص ببطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، أن طاهر محمد طاهر، لاعب فريق الأهلي، سوف يكون له دور كبير داخل الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب الأداء المتميز الذى يقدمه في المباريات التي يشارك بها.

وأشار حسام غالى إلى أن الفريق الذى يفضّل اللعب أمامه خلال تواجده في النادى الاهلى هو الترجي التونسي، والمباراة المفضلة لديه مباراة النهائي الافريقى عام 2012 أمام الفريق التونسى، والتتويج بالبطولة بملعب رادس في تونس.

وسبق أن أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‏وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني.‏