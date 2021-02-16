عمرو بركات يكشف السبب الحقيقي لفشل فترته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن الأهلي تمسك به قبل إعارته لنادي سموحة من قبل، مشيرا إلى أن طريقة حسام البدري، المدير الفني السابق للأحمر، لم تكن مناسبة له.

وقال عمرو بركات، في حواره ببرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد : "الأهلي تمسك بي قبل اعارتي لسموحة ولكن قدوم ياسر ابراهيم تسبب في رحيلي ضمن صفقة ضمه".

وأضاف: "المهندس فرج عامر رئيس سموحة أعلن رغبته في ضمي، لكني حزين على سوء التفاهم الذي حدث في الأهلي ولم أكن أتمنى حدوث ذلك، والفترة التي قضيتها كانت صعبة".

تابع: "كنت سعيدا للغاية بوجودي في الأهلي، لكني قصَّرت في حق نفسي، أنا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون لتعامل خاص لإظهار أفضل ما لدي من إمكانيات داخل الملعب".

وأوضح: "طريقة حسام البدري كانت واحدة مع الجميع وصعبة في الأهلي ولم تكن تناسبني، وظلمني باللعب في غير مركزي بالاعتماد عليّ كصانع ألعاب في مركز 10".

وأتم عمرو بركات قائلا: "لم يحدث أي خلاف لي مع حسام البدري والحديث بيننا كان قليلا".