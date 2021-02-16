مدرب المريخ: مستوى الأهلي بالمونديال لا يناسب إمكانياته.. وموسيماني ليس لديه مبرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال التونسي نصر الدين نابي المدير الفني للمريخ السوداني، إنه كان ينتظر أداء أفضل من النادي الأهلي في مونديال الأندية.

وأكمل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر فضائية صدى البلد: "كنت أنتظر أداء أفضل للنادي الأهلي في مونديال الأندية، ولكن المدرب له الحق في اختيار الأسلوب الذي يراه الأنسب للاهلي، ولكني كمتابع لمصر والأندية المصرية، فالمستوى الكروي الذي قدمه الأهلي العظيم لا يتناسب معه".

وحصدالأهلي المركز الثالث بمونديال الاندية بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعن غيابات الاهلي أمام المريخ، قال نابي: "الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات والأهلي من الكبار، وموسيماني لديه الكثير من الحلول، وليس لديه أي مبررات رغم التعب والإصابات".

وأكمل: "لم أكن في بطولة العالم للاندية مثل الأهلي، ولكني لدي أكثر من نصف الفريق ليست متواجد معي لظروف الإصابات والغيابات".

ويلتقي الاهلي والمريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختتم حديثه: "لم أنجح مع الإسماعيلي، لأن ظروف النادي معروفة لدى الجميع، أتمنى أن يوفق في المستقبل، لديه جماهير عظيمة، وأتمنى أن يعود لمستواه الحقيقي كنتائج وأداء معروف به".

وتولى النابي تدريب الإسماعيلي منذ ما يقرب من 19 يوم، في ديسمبر 2015، وخاض مع الدراويش 4 مباريات خسر في 3 وتعادل في واحدة.