بايرن يتعادل مع أرمينيا بيلفيلد في أول مباراة بعد مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفلت بايرن ميونخ من الهزيمة أمام ضيفه أرمينيا بيلفيلد وتعادل معه 3 / 3، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتعد تلك المباراة الأولى لبايرن بعد العودة من قطر والتتويج بكأس العالم للأندية.

وتقدم بيلفيلد في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب، قبل أن يضيف زميله بيبير الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونجح بايرن ميونخ في العودة إلى المباراة من خلال هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48، لكن كريستيان جيباور سجل الهدف الثالث لبيلفيلد بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 57 سجل الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يدرك ألفونسو دايفيز التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، فيما رفع أرمينيا بيلفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.