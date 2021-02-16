نشرة الإثنين.. قائمة الأهلي لمواجهة المريخ.. ومؤتمر أحمد مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 15 فبراير 2021.

موسيماني يتحدث عن|إصابات الأهلي.. مواجهة المريخ.. واللعب على ستاد القاهرة

العراق يعلق الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

فرج عامر يكشف مفاجأة "غير سارة" بشأن مسحات اتحاد الكرة

أول تعليق من مصطفى محمد على واقعة تنظيف زميله للأرض

20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المريخ.. وغياب 7 لاعبين

مران الزمالك.. سلبية مسحة كورونا..جلسة مع أحداد.. وتدريبات خاصة لزيزو

بفوز سهل على المنصورة.. المصري يتأهل إلى دور الـ16 بالكأس

مؤتمر أحمد مجاهد.. أزمة الـ"VAR" ومشروع الهدف والمئوية ضمن 14 تصريحاً

اتحاد الكرة ردا على فرج عامر: الخماسية أقرت تحمل الأندية تكاليف المسحات بداية الموسم

"لست بحاجة للدعم".. كلوب يرد على شائعات رحيله

الزمالك يعلن جاهزية فرجاني ساسي لمباراة الإسماعيلي