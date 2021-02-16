المقاولون: طلب اتحاد الكرة مرفوض.. ولسنا مسؤولين عن أخطاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، رفض إدارة ناديه دفع ثلاثة ملايين جنيه مصري لاتحاد الكرة المصري ثمنًا لمسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وأشار عادل في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس إلى أنه يمتلك ما يثبت دفع المقاولون لثمن المسحات التي تزيد عن العدد المتفق عليه مع اتحاد الكرة.

وقال مسؤول المقاولون: "خطاب اتحاد الكرة مرفوض شكلًا وموضوعًا، الأندية ليس لديها مقدرة مالية على تحمل نتيجة المسحات ولذلك تم الاتفاق مع اتحاد الكرة على تحمله لتكلفة المسحات".

وأضاف: "اتحاد الكرة يتحمل 33 مسحة، ولكن أحيانًا كنا نقوم بعمل مسحات لأفراد إضافيين ولدي ما يُثبت أننا كنا نتحمل تكاليف المسحات الإضافية وفقًا للاتفاق الذي تم".

وأردف: "إذا كان اتحاد الكرة لم يعدل اللائحة ولم ينتبه للأمر فهذه ليست مسؤولية الأندية، ما هي المبالغ التي تمتلكها الأندية لتدفع ثلاثة ملايين جنيه؟ كيف يجرؤ الشخص الذي أرسل هذا الخطاب على إرساله؟".

واختتم: "الشركة الراعية لا تدفع أموال لنا، لا يوجد من يرعي الأندية المصرية من الأساس، وبالتالي لا يوجد دخل قوي للأندية، ولذلك نحن نرفض بشكل تام دفع هذا المبلغ".