جمال عبد الحميد: سأعمل على تطوير قطاع الناشئين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أبدى جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالعودة من جديد للقلعة البيضاء، والعمل بهذا المنصب الهام بكرة القدم بالنادي.

وفي وقت سابق، أسندت إدارة الزمالك مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبد الحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وحرص طارق يحيى رئيس القطاع، على استقبال عبد الحميد، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، حيث أثنى عبد الحميد على الدور الذي يقوم به يحيى داخل قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الحميد مازحا :"كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

وأكد عبد الحميد أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .