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يوفنتوس يعلن غياب كوادرادو عن الثلاث مباريات القادمة

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محمد مصطفى 0 تبليغ

سيفتقد يوفنتوس الإيطالي خدمات جناحه الكولومبي خوان كوادرادو في رحلته الأربعاء الى البرتغال لمواجهة بورتو في ذهاب ثمن نهائي ، وذلك بسبب إصابة في فخذه بحسب ما أعلن النادي.

وقال يوفنتوس في بيان إن الفحوص التي أجراها كوادرادو أظهرت “إصابة من الدرجة الخفيفة في أوتار فخذه الأيمن وسيعاد تقييمها (تطور الإصابة) بعد 10 أيام”.

وتعرض ابن الـ32 عامًا للإصابة السبت في المباراة التي خسرها يوفنتوس في الدوري المحلي ضد نابولي صفر-1، ما جعله متخلفًا عن المتصدر الجديد إنتر ميلان بفارق ثماني نقاط مع مباراة أقل لفريق “السيدة العجوز” تجمعه بنابولي بالذات.

وفي المقابل، أفاد يوفنتوس بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط الويلزي آرون رامسي “تدربا جزئيًا مع المجموعة” صباح الإثنين.

وغاب ديبالا عن يوفنتوس منذ منتصف يناير بسبب اصابة في ركبته، فيما عانى رامسي من مشكلة عضلية في الأسبوعين الماضيين.

دوري أبطال أوروبا: كوادرادو يغيب عن يوفنتوس في رحلته الى بورتو - صور Afp
دوري أبطال أوروبا: كوادرادو يغيب عن يوفنتوس في رحلته الى بورتو – صور Afp

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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