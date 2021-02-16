عاجل | الاتحاد السعودي يقرر إيقاف حسين عبد الغني ورئيس نادي الشباب

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف حسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد، وذلك بسبب شكوى نادي الشباب السعودي من تلقي لاعبه البرازيلي سيبا لفظًا عنصريًا من عبد الغني.

وذكرت لجنة الانضباط عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن عبد الغني لن يكون متواجدًا مع الفريق في جميع المباريات الرسمية خلال مدة إيقافه، وذلك وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة.

كما قررت اللجنة حرمان رئيس نادي الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب التي تقام فيها مباريات فريقه، بنفس المدة ( 15 يومًا) وذلك بناء على شكوى من نادي النصر في المباراة التي فاز بها الشباب بنتيجة 4 / صفر يوم السبت الماضي.

وأكدت اللجنة حاجتها إلى مزيد من الوقت لأكتمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف لحين الفصل في ملف القضية وإصدار القرار.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 25 نقطة.