يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 15-2-2021 ضمن الجولة 24.

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”.

وتقدم تشيلسي عن طريق الفرنسي اوليفير جيرو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 39.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس بالرصيد ذاته من النقاط.

على الجانب الأخر تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل تشيلسي أول أهدافه في الدقيقة 31، بعد مجهود فردي اخترق به الألماني تيمو فيرنر دفاع نيوكاسل، ثم أرسل كرة عرضية ارتدت من الحارس لتجد قدم الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي سددها قوية داخل الشباك.

وعزز الفريق اللندني تقدمه سريعا بهدف ثان جاء عند الدقيقة 39، من ركلة زاوية وصلت الكرة من خلالها إلى المتألق تيمو فيرنر ليضعها بسهولة في مرمى الحارس كارل دارلو.

وأشرك توخيل الحارس كيبا أريزابالاجا لأول مرة في الدوري منذ منتصف أكتوبر وتألق الحارس الإسباني في إنقاذ ضربة رأس من جو ويلوك في الدقيقة 75 لكنه لم يتعرض لضغط كبير ليخرج النادي اللندني بشباك نظيفة للمرة الرابعة في خمس مباريات بالدوري مع توخيل.

نقل بث مباشر مباراة “تشيلسي ونيوكاسل يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 2.

ولا يزال “تشيلسي” دون خسارة تحت قيادة المدرب “توماس توخيل”، حيث خاض معهم 5 مباريات، انتصر في 4، وتعادل مرة واحدة، وأنهى البلوز الشوط الأول متقدمًا في النتيجة في تلك الانتصارات الثلاثة، كما سجل استحواذًا بنسبة 78.9٪ وأكمل 820 تمريرة في أول ظهور للمدرب الألماني، وحافظوا على هذه القوة، بمتوسط ​​استحواذ بنسبة 66.0٪ عبر انتصاراتهم الثلاثة اللاحقة في الدوري.