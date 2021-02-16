تشيلسي إلى المركز الرابع بعد فوزه المقنع على نيوكاسل

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل تشيلسي سلسلة انتصاراته وارتقى للمركز الرابع في الترتيب بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وبفوزه المستحق، دخل الـ"بلوز" في قائمة الأربعة الأوائل برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف أمام وست هام الذي كان أزاح في وقت سابق ليفربول عن المركز الرابع بفوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.



على ملعب "ستامفورد بريدج"، واصل تشيلسي عروضه القوية مع مدربه الجديد الألماني توماس توخل، محققا فوزه الخامس تواليا، بينها واحد في الكأس، مقابل تعادل كان في المباراة الأولى مع النادي اللندني لخليفة فرانك لامبارد.



وبعد بداية واعدة وفرصة خطيرة لمايسون ماونت أبعدها المهاجم دوايت غايل برأسه عن خط المرمى (7)، تعرض تشيلسي لضربة بإصابة تامي ايبراهام ما اضطر توخل الى استبداله بالفرنسي أوليفييه جيرو (20).



وكان دخول الفرنسي مؤثرا، إذ وبعد مجهود فردي للألماني تيمو فيرنر على الجهة اليسرى، مرر مهاجم لايبزيغ السابق الكرة نحو ماونت إلا أن الأخير لم يصل اليها لكن الفرنسي كان في المكان المناسب لمتابعتها في الشباك (31).



وبعد سلسلة من الفرص غير المثمرة، نجح تشيلسي في تعزيز تقدمه بهدف أول لفيرنر منذ الفوز على شيفيلد 4-1 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعدما تابع الكرة عند القائم الأيمن إثر ركلة ركنية نفذها ماونت وتحول مسارها مرتين قبل أن تحط أمام الألماني الذي تنفس أخيرا الصعداء وفك عقدته أمام المرمى مسجلاً أول هدف له (39) بعد صيام دام 1004 دقائق.



المصدر: بي إن سبورت