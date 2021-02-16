الامارات | «دبي إيفزا» الذهبية للبولو تنطلق اليوم بنادي الحبتور

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي إيفزا» الذهبية للبولو تنطلق اليوم بنادي الحبتور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية الـ12 للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل وبهانيكاب 18 جول بمشاركة ثمانية فرق، هي: الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وغنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وإيفزا مهرة بقيادة راشد الحبتور، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب كافو دبي بقيادة حبتور الحبتور.

وأسفرت قرعة البطولة عن ملاقاة بنجاش وإيفزا مهرة في لقاء الافتتاح، تعقبه مباراة الحبتور وغنتوت في الرابعة عصراً، ويشهد يوم غد مباراتين، تجمع الأولى بين ذئاب كافو دبي وزيدان، والثانية بين الإمارات وأبوظبي.

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