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الامارات | محمد صلاح: نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلخّص الوعد الذي قطعه المصري محمد صلاح لجماهير قساوة حالة حامل لقب ، قبل مواجهة صعبة أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 من . بعد سلسلة من النتائج المتخبطة، كتب «الفرعون» على مواقع التواصل الاجتماعي: «كانت فترة صعبة لأسباب عدة. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، حتى النهاية. لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها أخيراً.. هذا وعدي لكم جميعاً». ويحتاج ليفربول إلى نتيجة جيّدة في دوري الأبطال الذي أحرزه قبل موسمين للمرة السادسة في تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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