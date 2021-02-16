الامارات | محمد صلاح: نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلخّص الوعد الذي قطعه المصري محمد صلاح لجماهير ليفربول قساوة حالة حامل لقب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة صعبة أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بعد سلسلة من النتائج المتخبطة، كتب «الفرعون» على مواقع التواصل الاجتماعي: «كانت فترة صعبة لأسباب عدة. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، حتى النهاية. لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها أخيراً.. هذا وعدي لكم جميعاً». ويحتاج ليفربول إلى نتيجة جيّدة في دوري الأبطال الذي أحرزه قبل موسمين للمرة السادسة في تاريخه.

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