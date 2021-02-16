الامارات | ليما: سعيد بأول أهدافي في استاد النصر الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: سعيد بأول أهدافي في استاد النصر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب هداف الوصل الدولي فابيو ليما عن سعادته بفوز فريقه على جاره النصر، وتسجيله هدف الفوز الوحيد الذي يعتبر الأول له في استاد آل مكتوم بحلته الجديدة، والسادس الذي يحرزه بمرمى العميد. وقال ليما في تصريح صحافي: «فوز مهم وثلاث نقاط ثمينة أمام فريق كبير مثل النصر، يضم خط وسط وهجوماً على أعلى مستوى. بالتأكيد يساعدنا هذا الفوز على مواصلة النتائج الإيجابية، قدمنا مباراة كبيرة، ولا أنظر إلى الأهداف ولكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وهو ما يمنحنا الثقة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «سعيد بهدفي الأول في ملعب النصر الجديد.. كنت أخطط منذ فترة من أجله».

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