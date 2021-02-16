اخبار الرياضه

الامارات | ليما: سعيد بأول أهدافي في استاد النصر الجديد

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: سعيد بأول أهدافي في استاد النصر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب هداف الوصل الدولي فابيو ليما عن سعادته بفوز فريقه على جاره النصر، وتسجيله هدف الفوز الوحيد الذي يعتبر الأول له في استاد آل مكتوم بحلته الجديدة، والسادس الذي يحرزه بمرمى العميد. وقال ليما في تصريح صحافي: «فوز مهم وثلاث نقاط ثمينة أمام فريق كبير مثل النصر، يضم خط وسط وهجوماً على أعلى مستوى. بالتأكيد يساعدنا هذا الفوز على مواصلة النتائج الإيجابية، قدمنا مباراة كبيرة، ولا أنظر إلى الأهداف ولكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وهو ما يمنحنا الثقة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «سعيد بهدفي الأول في ملعب النصر الجديد.. كنت أخطط منذ فترة من أجله».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا