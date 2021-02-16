الامارات | اليبهوني: «طواف الإمارات» سيكون مختلفاً.. لا نعرف المستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن اليبهوني: «طواف الإمارات» سيكون مختلفاً.. لا نعرف المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، مطر اليبهوني، نسخة مختلفة من طواف الإمارات، الذي ينطلق الأحد المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 20 فريقاً، تتحدى الوضعية الصحية الحالية، وتؤكد أن البصمة الإماراتية ستكون حاضرة، لتثبت للعالم أن الظروف التي يتعرض لها العالم لا تستعصي على الدولة التي تبرهن في كل يوم أنها لا تعرف المستحيل في جميع المجالات.

وقال اليبهوني في تصريحات صحافية: «قيادتنا الرشيدة وفّرت كل ما من شأنه أن يعلي اسم الوطن، ونحن فخورون بما تقدمه من دعم ورعاية واهتمام، وبالبنية التحتية التي تضاهي ما هو موجود في أفضل دول العالم إن لم تتفوق عليه، وشبابنا اكتسبوا خبرات تنظيمية كبيرة من خلال الكم الكبير من الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها الإمارات».

مضيفاً: «نجاح طواف الإمارات أمر مؤكد حدوثه، وما قام به مجلس أبوظبي الرياضي من تحضيرات واستعدادات، راعت كل التفاصيل الدقيقة، يجعلنا نوقن بقيمة النسخة الثالثة من الطواف، وانعكاسها في منافسة سابقاتها في النجاح والتميز». وتابع اليبهوني: «ما يميز طواف الإمارات أنه ليس سباقاً عالمياً فقط، بل هو حدث متكامل من كل الجوانب، ويمثل ترويجاً مميزاً في ربوع الإمارات، ويعرف بكل أرجائه، صحاريه وبواديه وجباله ومدنه».

وشدد على أن هناك آمالاً كبيرة معقودة على فريق الإمارات، ممثل الوطن الفائز بطواف فرنسا، في مواصلة التميز وتحقيق إنجاز جديد يزين به جيد الوطن. وقال: «فريق الإمارات ظل في حالة تجهيز مستمر للطواف، وأعتقد أنه جاهز تماماً لخوض التحدي وكسبه، فلدينا نخبة من الدراجين نعول عليهم كثيراً ليكونوا في القمة بنهاية المرحلة الأخيرة، فنحن ندرك أن المنافسة ستكون قوية». ويتصدر دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشر، قائمة المصنفين في طواف الإمارات بـ3055 نقطة، وهو أبرز المنافسين على القميص الأحمر، يليه الهولندي دراج فريق ألبيسين فينيكس البلجيكي، ماثيو فان دير بويل بـ2040 نقطة، والسويسري هيرشي مارك دراج فريق الإمارات بـ1430 نقطة.

كما تضم قائمة أبرز المصنفين البرتغالي جواو ألميدا، دراج ديكوينك كويك ستيب البلجيكي (1370 نقطة)، والألماني باسكال أكرمان دراج فريق بورا - هانسغروهي (1248 نقطة)، والإيطالي جياكومو نيزولو دراج فريق كهوبيكا أسوس الجنوب إفريقي (1115 نقطة)، والإيطالي فينشنزو نيبالي دراج فريق تريك سيغافريدو الأميركي (1114 نقطة)، والإيطالي فيليبو جانا دراج فريق اينوس جرانديريس البريطاني (1068 نقطة).



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