الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
برشلونة - سان جيرمان 00:00
لابزيغ - ليفربول 00:00
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - المريخ 23:00
دوري الخليج العربي (21 سنة)
الوصل - النصر 17:30
الظفرة - الفجيرة 17:30
الجزيرة - اتحاد كلباء 17:30
البنك الأهلي - المقاصة 16:30
الدوري السوري
الشرطة - الساحل 16:00
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