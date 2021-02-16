اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- سان جيرمان 00:00

لابزيغ - 00:00

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - المريخ 23:00

دوري الخليج العربي (21 سنة)

الوصل - النصر 17:30

الظفرة - الفجيرة 17:30

الجزيرة - اتحاد كلباء 17:30

البنك الأهلي - المقاصة 16:30

الدوري السوري

الشرطة - الساحل 16:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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