الامارات | افتتاح بطولة الشرطة للرماية بمشاركة 11 فريقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة الشرطة للرماية بمشاركة 11 فريقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بطولة الشرطة للرماية رقم (39)، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها شرطة الشارقة بميادين الرماية بالخضيرة، خلال الفترة من 15 إلى 24 الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية. وقال بيان صحافي: «اشتملت منافسات اليوم الأول على مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة (رجال ــ سيدات ــ ضباط)، وتتواصل المنافسة على السيناريو الأول من المسابقة لمدة ثلاثة أيام، تعقبها المنافسة على السيناريوهات الأخرى المدرجة بجدول البطولة».

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