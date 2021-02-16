الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهميش

شعر مسؤول كبير في جهة رياضية مرموقة بالتهميش في أعقاب التغييرات الإدارية الجديدة التي تشهدها هذه الجهة في الفترة الأخيرة في إطار سياسة جديدة ينتظر أن تقوم بإعلانها رسمياً.

مشاورات

تدور مشاورات حالياً لبحث مستقبل المدرب الأجنبي بعد تدهور النتائج رغم الانتدابات التي قام بها النادي في الانتقالات الشتوية الأخيرة، إذ اقترح أحد أعضاء شركة القدم التعاقد مع مدرب سبق له تدريب فريقه قبل سنوات عدة، وحقق معه نتائج مميزة.

زيادة

نفى لاعب لـ«الإمارات اليوم»، رفض ذكر اسمه، ما تردد حول طلبه الحصول على زيادة في عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه في طريقه لتجديد عقده مع الفريق بمبلغ لائق يرضي الطرفين.

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