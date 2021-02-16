الامارات | «بلدية أبوظبي» تشجع على ممارسة الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية أبوظبي» تشجع على ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عدداً من الفعاليات الرياضية عن بُعد، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، بهدف تقديم التوعية لأفراد المجتمع بأهمية الرياضية للصحة، وتشجيعهم على ممارستها وجعلها أسلوب حياة، وكذلك التعريف بأهميتها في الحد من الأمراض العصرية الشائعة. وقال بيان صحافي: «نظم مركز بلدية الوثبة ورشة رياضية عن بُعد، استهدفت جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، للتوعية بأهمية الرياضة والتشجيع على ممارستها، كما نظم مركز بلدية مدينة زايد يوماً رياضياً عن بُعد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص ومركز المستقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news