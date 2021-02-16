الامارات | المدرب الصربي غوران يعتذر عن إكمال مشواره مع الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الصربي غوران يعتذر عن إكمال مشواره مع الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب الفجيرة، الصربي غوران تيفجوديتش، قدم اعتذاره عن إكمال مهمته في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينافس على البقاء بين كبار دوري الخليج العربي، وذلك لأسباب خاصة، وأن إدارة النادي تفاوض المدرب التونسي ناصيف البياوي ليقود الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.

يذكر أن الفجيرة يحتل المركز الـ12 على لائحة ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وأنعش آماله أخيراً في صراع البقاء، بعد فوزه على الظفرة 4-2 في الجولة الـ16.

إدارة النادي تفاوض المدرب التونسي ناصيف البياوي ليقود الفريق.

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