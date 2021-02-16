شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة نجوم الأهلي الغائبين عن معركة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستبعد موسيماني 7 لاعبين وهم: «ناصر ماهر وعلي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإصابة، وحسين الشحات للإيقاف».