شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يكشف سبب استبعاد كوستا عن مباراة بيليفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونخ رسميا، مساء الإثنين، سبب غياب لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا عن مباراة أرمينيا بيليفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ21 بالدوري الألماني، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

وأصدر بايرن بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: سيضطر بايرن للعب بدون دوجلاس كوستا، بعد معاناة اللاعب البرازيلي من كسر في مشط قدمه اليمنى أثناء التدريب.