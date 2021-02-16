شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد: سعيد بعودتي لخدمة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الكابتن جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته العارمة بالعودة من جديد لنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبدالحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.



وأثنى عبدالحميد، على استقبال وحفاوة الكابتن طارق يحيى رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.



وقال عبدالحميد مازحا :«كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين».



ووجه عبدالحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز على ثقتها فيه، مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .



يذكر أن جمال عبدالحميد واحد من أهم نجوم الزمالك في الثمانينات وأوائل التسعينات، وحصد مع النادي العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وهو كابتن منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا كما سطر اسمه ضمن أساطير نادي المائة بالدوري المصري برصيد 101 هدفا.