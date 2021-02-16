شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ ينجو من فخ بيليفيلد في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا بايرن ميونيخ من السقوط بشكل مفاجئ في معقله على يد أرمينيا بيليفيلد بالتعادل معه (3-3)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني. سجل أهداف بيليفيلد ميشيل فلاب، أموس بيبر وكريستيان جيباور في الدقائق 9، 37 و49.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي، كورينتين توليسو وألفونسو ديفيز أهداف بايرن في الدقائق 48 ،57، 69. رغم التعادل، واستمر بايرن في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما فشل بيليفيلد في الابتعاد عن منطقة الهبوط بوصوله للنقطة 18 في المركز الـ16.