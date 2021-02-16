ليفربول يتطلع لمعالجة إخفاقه المحلي بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل ليفربول بعد 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي ، في تغيير حظوظه وتعديل مساره هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا

ويحل ليفربول ضيفا على لايبزج الألماني اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليفربول إلى استعادة اتزانه في الموسم الحالي، من خلال هذه المواجهة التي ينتظر فيها الفريق اختبارا صعبا في مواجهة لايبزج المستقر فنيا بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان.

وأبعدت الهزائم الثلاث ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم أنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عاما.

وألقت الإصابات في صفوف ليفربول، ومنها إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، بظلالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.

ولم يجد المدير الفني، الألماني يورجن كلوب، حلا في مواجهة هذه الإصابات بخط دفاع الفريق سوى الاعتماد على بعض لاعبي خط الوسط في مراكز الدفاع.

وقد يستعين كلوب بلاعبه الجديد أوزان كاباك في خط الدفاع خلال مباراة اليوم، كما قد يدفع باللاعب نيت فيليبس، مما يسمح بعودة جوردان هيندرسون قائد الفريق إلى مكانه الأصلي في وسط الملعب.

وسيعتمد هذا كثيرا على حالة اللاعب فابينهو، الذي غاب عن صفوف الفريق في مباراة ليستر سيتي السبت الماضي بسبب الإصابة.

وحرص ليفربول على التأكيد خلال اليومين الماضيين على حرصه على استعادة الاتزان والعودة للمسار الصحيح في مسيرته بالموسم الحالي.

وقال نجم الهجوم المصري الدولي محمد صلاح في رسالة إلى الجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، «كانت فترة عصيبة لأسباب عدة، فريقنا هو حامل اللقب، وسنكافح مثل الأبطال حتى النهاية. لن نسمح بحسم هذا الموسم نتيجة للهزائم الثلاث التي مني بها الفريق في الفترة الماضية، هذا هو وعدي لكم جميعا».

وقال قلب الدفاع تريند ألكسندر إنه يشعر بأن النتائج التي حققها الفريق أخيرا لا تعكس مستوى الأداء.

وأوضح «الجميع يتحدث عن فترة سيئة في مسيرة الفريق وكبوة في أداء اللاعبين والطاقم التدريبي، ولكنني شخصيا أشعر بأننا أدينا بشكل جيد في الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف «التحول إلى اللعب في البطولة الأوروبية قد يلهم الفريق ويساعده».