شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مرعب.. الأهلي يمتلك 18 انتصاراً متتالياً بملعبه قبل مواجهة ‏المريخ السوادني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره المريخ السوداني، مساء غدٍ الثلاثاء، بملعب القاهرة الدولي، بمستهل مشوار الفريقين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويمتلك الأهلي رقماً مرعباً على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة االمريخ السوداني، إذ لم يتعثر الفريق في أي مباراة قارية على أرضه سواء بالتعادل أو الخسارة منذ مايو من عام 2018، بتعادله سلبياً أمام الترجي التونسي بالقاهرة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال للنسخة قبل الماضية.

واستطاع الأهلي الفوز في 18 مباراة متتالية يحتضنها بملعبه منذ تعادله أمام الترجي في مايو من عام 2018، محققاً أبرز سلسلة من الانتصار وسط أنصاره على مدار تاريخه الأفريقي.

وجاءت إنتصارات الأهلي المتتالية على ملعبه في 18 مباراة على حساب كل من تاونشيبت رولرز البوتسواني بثلاثية، وكامبالا الأوغندي بنتيجة 4/3، وحوريا الغيني برباعية، ووفاق سطيف الجزائري بثنائية، ثم الترجي بنتيجة 3/1، وذلك في نسخة 2018.

وفي النسخة قبل الماضية فاز على كل من جيما جيفار الإثيوبي بهدفين وفيتا كلوب الكونغولي بثنائية، ثم سيمبا التنزاني بخمسة أهداف، وشباب الساورة الجزائري بثلاثية، وصن داونز الجنوب أفريقي بهدف، وفي النسخة الماضية التي تُوج بلقبها انتصر على حساب اطلع برة بطل جنوب السودان بتسعة أهداف، ثم على كانو سبورت الغيني الاستوائي برباعية نظيفة، وفي المجموعات انتصار على حساب كل من الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي، والانتصار على صن داونز في ربع النهائي والوداد المغربي في نصف النهائي بثلاثية، علماً بأن مباراة نهائي القرن التي جمعته بالزمالك كان الأخير هو صاحب الملعب فيها.

وشهدت النسخة الجارية من دوري الأبطال وصول الأهلي للفوز الثامن عشر على ملعبه بشكل متتالي، برباعية نظيفة في شباك سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 للمسابقة.