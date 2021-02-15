شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لموقعة لايبزيج في التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ليفربول المترنح في مسابقة الدوري الإنجليزي، نظيره لايبزيج الألماني، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، عند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعة اللقاء على BeIN Sports HD 2.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد لايبزيج، في حراسة المرمى: «أليسون، ودفاعا، ترينت الكسندر ارنولد، جوردان هينديرسون، فابينيو تافاريز، أندرو روبيرتسون، وتياجو ألكانتارا، جيورجينيو فينالدوم، كيرتس جونز، وهجوما، في الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني».

وكان ليفربول قد تأهل لهذا الدور كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل ليبزيج كوصيف لمجموعته برصيد 12 نقطة. يذكر أن ليفربول قد تُوج بلقب دور أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، بينما لم يحصل لايبزيج على اللقب من قبل.