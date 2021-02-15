شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المريخ.. كيف يستهل الأهلي مجموعات دوري أبطال أفريقيا ‏في ملعبه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل لقبها، بمواجهة المريخ السوداني غداً الثلاثاء، بملعب القاهرة الدولي أمام المريخ السوداني.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري الأبطال بالنسخة الجارية كل من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

ونستعرض من خلال التقرير التالي نتائج الأهلي في الجولة الاولى من مجموعات دوري الأبطال التي خاضها على أرضه.

نسخة 2000: فاز الأهلي على هارتس أوف أوك الغاني بهدفين مقابل هدف

نسخة 2002: خسر الأهلي أمام جان دارك السنغالي بهدفين مقابل هدف

نسخة 2005: فاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدف نظيف

نسخة 2007: انتصر الأهلي على الهلال السوداني بهدفين دون رد

نسخة 2008: فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2/1

نسخة 2011: تعادل أمام الوداد المغربي بنتيجة 3/3

نسخة 2012: الفوز على مازيمبي الكونغولي 2/1

نسخة 2017: تعادل الأهلي امام زاناكو الزامبي بدون أهداف

نسخة 2018: تعادل الأهلي سلبياً أمام الترجي التونسي

نسخة 2018-2019: الأهلي يفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة