شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعلق على لقطة «تنظيف الملعب».. (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مصطفى محمد، لاعب فريق جالاتا سراي التركي والمعار من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصل، على مشهد تنظيف زميله بالفريق، هنري أونيكورو، لأرضية ملعب مباراة لقاء قاسم باشا قبل تسديد القناص المصري لضربة الجزاء لفريقه خلال مباراة قاسم باشا بالدوري التركي، والتي شهدت تساقط الثلوج.

وقال «مصطفى» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرا صديقي، دم واحد، وعائلة واحدة». وكان هنري أونيكورو علق على هذه اللقطة، وقال: «حصلت على ركلة جزاء وقمت بتنظيف الملعب وأنا سعيد بذلك، ماذا أستطيع أن أفعل أكثر لتتعلموا؟، مصطفى محمد أخي الأكبر، انظروا إلينا واستمتعوا وتعلموا من الرياضة».

مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي