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ميسي يقود برشلونة في معركة سان جيرمان

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ملعب الكامب نو مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 16 فبراير، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة 2020/2021، على أن يذاع اللقاء على قناة BeIN Sports HD 1.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان على النحو التالي: «حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، ودفاعا، جوردي ألبا، كليمنت لينجليت، أوسكار مينجويزا، سيرجينو ديست، ووسطا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري، وهجوما، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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