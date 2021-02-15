شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة في معركة سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ملعب الكامب نو مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 16 فبراير، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021، على أن يذاع اللقاء على قناة BeIN Sports HD 1.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان على النحو التالي: «حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، ودفاعا، جوردي ألبا، كليمنت لينجليت، أوسكار مينجويزا، سيرجينو ديست، ووسطا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري، وهجوما، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي».