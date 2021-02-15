شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يزيح ليفربول من المربع الذهبي للبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق وست هام يونايتد فوزا مهما على حساب نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». سجل رايس الهدف الأول لمصلحة وست هام يونايتد، في الدقيقة 41 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 58، سجل عيسى ديوب الهدف الثاني لمصلحة وست هام يونايتد، ليعزز تقدم الفريق بهذا الهدف. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، سجل ريان الهدف الثالث لمصلحة وست هام يونايتد.

وبهذا ارتقى وست هام يونايتد للمركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، برصيد 42 نقط، مزيحا ليفربول من المربع الذهبي محتلا المركز الخامس برصيد 40 نقطة.