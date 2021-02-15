شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة صواريخ ميسي تتفوق على كريستيانو في معارك الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، إن ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، أصبح أكثر لاعب تسجيلًا لهدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة بالليجا، منذ موسم 2003-2004. وأشارت إلى أن ميسي سجل ثنائية من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة 7 محاولات، أكثر من كريستيانو رونالدو 6 محاولات، ودييجو فورلان، 3 محاولات.

وكان النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، تفوق على عمالقة الدوريات الكبرى في قائمة ترتيب هدافي البيج فايف.

ووصل رصيد النجم المصري إلى 17 هدفا مع فريقه المترنح، متفوقا بفارق هدف عن كلا من كريتسيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ولويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وبهدفين عن الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

وتصدر الترتيب العملاق البولندي، ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني برصيد 24 هدفا، وجاء النجم المصري، محمد صلاح، وصيفا برصيد 17 هدفا.