اخبار الرياضه

رد صادم من موسيماني على تصريحات باتشيكو ‏

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من موسيماني على تصريحات باتشيكو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على تصريحات نظيره في الزمالك جايمي باتشيكو، بخصوص تمنيه مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال مجدداً في النسخة الجارية.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمريخ السوداني: «لا أحد يعلم من سيتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لا نريد أن نسبق الأحداث».

وواصل: «لا أود الحديث عن أي تصريحات الان أركز في مباراة المريخ السوداني فقط».

وأنهى موسيماني: «باتشيكو حر في تصريحاته، حيث اعتاد الحديث عن الأهلي كثيراً في الفترة الأخيرة».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,813

  • تعافي

    134,960

  • وفيات

    9,994

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا