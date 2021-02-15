شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من موسيماني على تصريحات باتشيكو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على تصريحات نظيره في الزمالك جايمي باتشيكو، بخصوص تمنيه مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال مجدداً في النسخة الجارية.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمريخ السوداني: «لا أحد يعلم من سيتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لا نريد أن نسبق الأحداث».

وواصل: «لا أود الحديث عن أي تصريحات الان أركز في مباراة المريخ السوداني فقط».

وأنهى موسيماني: «باتشيكو حر في تصريحاته، حيث اعتاد الحديث عن الأهلي كثيراً في الفترة الأخيرة».