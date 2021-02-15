شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يستعيد القوة الضاربة قبل معركة ليفانتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين للتدريبات مع بقية المجموعة عقب تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها، وأصبح تحت إمرة المدرب دييجو سيميوني، قبل مواجهة الأربعاء المقبل أمام ليفانتي بالليجا، والتي من المنتظر أن يشارك فيها الظهير الأيمن شيمي فرساليكو، كأساسي.

وأصبح المدافع الأوروجواياني، جاهزا للمشاركة مع الروخيبلانكوس من جديد، بعد غيابه عن مواجهة الفريق الماضية أمام غرناطة بسبب بعض الآلام. وتدرب اللاعب اليوم، بصورة طبيعية وبنفس إيقاع بقية زملائه، ولذا فهو مستعد للمشاركة مع الفريق خلال المواجهتين المقبلتين، أمام ليفانتي في الليجا ثم تشيلسي بدوري الأبطال.