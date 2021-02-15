شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تزيح الستار عن الكرة الجديدة للبريميرليج.. (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة البريميرليج رسميا، ظهور كرة جديدة في مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم اللعب بها لأول مرة يوم الجمعة المقبل. وأصدر الموقع الرسمي للرابطة بيانًا، جاء فيه: مع دخول موسم 2020/21 في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الثلث الأخير، ستستكمل المسابقة بكرة رسمية جديدة لمطابقة الرهانات الأعلى مع وصول الموسم إلى نهايته. وستظهر أحدث نسخة من كرة نايكي لأول مرة يوم الجمعة 19 فبراير عندما تقتتح الجولة بمباراة وولفرهامبتون على أرضه أمام ليدز يونايتد.

رابطة الدوري الإنجليزي تزيح الستار عن الكرة الجديدة للبريميرليج