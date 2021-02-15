شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحدد فترة غياب محمد سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف نادي المقاولون العرب، عن فترة غياب محمد سالم، مهاجم ذئاب الجبل، حيث أكد الجهاز الطبي للفريق، إلى أن اللاعب يحتاج لما يقرب من أسبوعين للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريق المقاولون العرب.

محمد سالم لن يشارك في المباريات قبل أسبوعين، والفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة، ويحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعافي من الإصابة.