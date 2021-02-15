شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبدالحميد يعود لنادي الزمالك بعد إيقاف عامين ونصفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق أنه لم يدخل نادي الزمالك منذ عامين ونصف بسبب مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور، بعدما تم شطب عضويته من النادي بدون أي سبب أو سند قانوني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على: «في خلال فترة المجلس السابق توجهت للنادي مرتين فقط، والحمد لله رجعت للنادي بعد غياب، ونادي الزمالك لا يحتاج إلى كارنيه من أجل الدخول لأنه بيتنا، وسعيد للغاية بعودة عضويتي، وسأذهب للنادي خلال الفترة القادمة».

وأكمل: «نادي الزمالك يضم نخبة من اللاعبين الكبار وخلال السنوات الخمس الأخيرة الزمالك ضم لاعبين على أعلى مستوى، ولكن عدم الاستقرار يؤدي إلى عدم الانسجام أو الترابط، وعدم تواجد جهاز فني لفترة كبيرة بشكل مستمر يسبب أزمة كبيرة، وكان هناك في بعض الأوقات يأتي للفريق في الموسم أكثر من مدير فني».