شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية ليوفنتوس ضد بورتو في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي، ضربة قوية، بعد تأكد غياب الثنائي آرثر ميلو وخوان كوادرادو عن مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو، في حين قد يعود باولو ديبالا وآرون رامسي إلى قائمة فريق السيدة العجوز.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن اللاعبين الأرجنتيني والويلزي تعافيا لمواجهة بورتو الأربعاء المقبل، رغم أن أيا منهما لن يبدأ المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليوناردو بونوتشي في ملعب «دراجاو» بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب في آخر مباراتين أمام إنتر ميلان ونابولي، بينما تأكد غياب آرثر ميلو وخوان كوادرادو عن مواجهة بورتو.

وعانى لاعب خط وسط برشلونة السابق من إصابة في غشاء بين العظام، بينما تعرض كوادرادو لإصابة في أوتار الركبة وسيبقى خارج الملاعب لمدة ثلاث مباريات على الأقل.