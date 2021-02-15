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ليفربول يكشف الحالة النفسية لمحمد صلاح قبل موقعة لايبزيج.. (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نشر موقع ليفربول، عددا كبيرا من الصور الخاصة لتدريبات الفريق الكروي الأول للنادي الإنجليزي، قبل السفر إلى بودابست مقر إقامة لقاء لايبزيج الألماني في دور 16 لبطولة .

وأظهرت الصور التى نشرت على الموقع الإنجليزي، ابتسامة صلاح، الذي يحاول مسح أحزانه من الخسائر المتتالية لفريقه خلال المباريات الماضية في أو كأس إنجلترا، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين الذين أظهروا الجدية والتركيز لتعديل موقف الفريق الكروي المهتز بشدة خلال الأيام المقليلة الماضية.

صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج
صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج
صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج
صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,813

  • تعافي

    134,960

  • وفيات

    9,994

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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