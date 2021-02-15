شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف الحالة النفسية لمحمد صلاح قبل موقعة لايبزيج.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر موقع ليفربول، عددا كبيرا من الصور الخاصة لتدريبات الفريق الكروي الأول للنادي الإنجليزي، قبل السفر إلى بودابست مقر إقامة لقاء لايبزيج الألماني في دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الصور التى نشرت على الموقع الإنجليزي، ابتسامة صلاح، الذي يحاول مسح أحزانه من الخسائر المتتالية لفريقه خلال المباريات الماضية في الدوري الإنجليزي أو كأس إنجلترا، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين الذين أظهروا الجدية والتركيز لتعديل موقف الفريق الكروي المهتز بشدة خلال الأيام المقليلة الماضية.

صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج

صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج

صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج

صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة لايبزيج