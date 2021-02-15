شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد عبدالملك: أحد العاملين بقناة الزمالك تنمر عليّ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت مروة عيد عبدالملك، لاعبة نادي نيس الفرنسي والأهلي سابقا لكرة اليد أنها حظيت بدعم كبير من أبناء الشعب المصري، وهناك أقلية تحاول تشويه صورة الآخرين.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على القناة «الحدث اليوم»، أنها ضد التنمر وأنها لم تسب «شيكابالا»، أو التنمر منه وأنها كانت تتحدث كرويا.

وأوضحت أنها ضد الخوض في عرض «شيكابالا»، موضحة أن احد العاملين بقناة الزمالك أعاد نشر «البوست» الذي كتبته على حسابها الشخصي «فيس بوك» ثم قام يالتنمر ضدي اكثر من مره

وأكدت أنها لا تعلم سبب الحملة الشرسة ضدها، وأنها في حالة استغراب مما حدث، خاصة وأن مهاجميها تنمروا من أفراد أسرتها ومن شكلها وجسدها وأرسلوا صورا سيئة للاعبي الفريق.



ونشرت عددا من الصفحات المحسوبة على جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت عبارات تنمر على اللاعبة، ردا على أنها دائمة التنمر على شيكابالا، نجم القلعة البيضاء.

وكانت مروة وضعت منشورًا بخصوص شيكابالا على صفحتها الرسمية شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى دفاعها المستميت عن ناديها السابق الأهلي ولاعبي فريقه.