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فرج عامر يُفجر مفاجآة مدوية عن المسحة الطبية

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مفاجأة حول تكلفة المسحات الطبية التي يجريها الفريق ضمن الإجراءات الإحترازية للفريق قبل خوض مباريات الدوري حرصاً على اللاعبين من .

وكتب عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مفاجأة غير سارة اتحاد كرة القدم بعد أن أعلن ان جميع المسحات الطبيةً الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم المشارك بالدوري العام مجانياً، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب ٣ مليون جنية قيمة هذه المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقا للاسف لن نتمكن من السداد لان هذا القرار لم يناقشنا احد فيه من قبل».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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