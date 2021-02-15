شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يُفجر مفاجآة مدوية عن المسحة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مفاجأة حول تكلفة المسحات الطبية التي يجريها الفريق ضمن الإجراءات الإحترازية للفريق قبل خوض مباريات الدوري حرصاً على اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

وكتب عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مفاجأة غير سارة اتحاد كرة القدم بعد أن أعلن ان جميع المسحات الطبيةً الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم المشارك بالدوري العام مجانياً، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب ٣ مليون جنية قيمة هذه المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقا للاسف لن نتمكن من السداد لان هذا القرار لم يناقشنا احد فيه من قبل».