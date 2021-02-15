شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على اختيار 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق مصر للمقاصة في إطار مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر أمام أسوان إلى الثامن والعشرين من فبراير الجاري والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب .

وضمت قائمة البنك الأهلى كلا من: «محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت واسامه ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع ومعروف يوسف ومحمد فتحي واستيرلا في مركز الوسط المدافع محمد حامد ومحمود سيد محمود قاعود ومحمد مصطفي ميدو وشادي رضوان وكريم بامبو ومحمد بسيوني في مركز الوسط المهاجم محمد عصام وعلي صابر وفادي فريد في مركز رأس الحربة».