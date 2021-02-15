شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق فريق تشيلسي التشكيل الرسمي لفريقه ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي ..

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبلكويتا- كريستنسن- روديجر

خط الوسط: هودسون أودوي- جورجينيو- كوفاسيتش- ألونسو- ماسون مونت

الهجوم: تيمو فيرنر- تامي أبراهام