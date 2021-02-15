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تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق فريق تشيلسي التشكيل الرسمي لفريقه ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي ..

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبلكويتا- كريستنسن- روديجر

خط الوسط: هودسون أودوي- جورجينيو- كوفاسيتش- ألونسو- ماسون مونت

الهجوم: تيمو فيرنر- تامي أبراهام

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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