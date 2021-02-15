فيرديناند: على لينغارد أن يقلب الصفحة مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أعرب اللاعب السابق ريو فرديناند عن اعتقاده بأن اللاعب جيسي ​لينغارد​ بحاجة لقلب الصفحة في مسيرته مع ​مانشستر يونايتد​ والتطلع لتأمين انتقال دائم إلى ​وست هام​ يونايتد.



وقال فيرديناند: "ما هو طموحه بعد هذا الموسم. ماذا يريد أن يفعل؟ إذا لم يقدم وست هام عرضًا لشرائه في نهاية صفقة الإعارة، أعتقد أن هذه الصفقة يجب أن يُنظر إليه على أنها فاشلة".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا هو هدفه، الحصول على عرض من وست هام وأندية أخرى لإخراجه من مانشستر يونايتد. لأنني لا أراه يعود إلى مانشستر يونايتد ويؤثر بالفعل على الفريق الآن. أعتقد أنهم تجاوزوه مع اللاعبين الذين لديهم، فهو لا يظهر، ولم يفعل لفترة طويلة".