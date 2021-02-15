الدوري الإنكليزي: وست هام يتقدم على ليفربول في الترتيب بعد تخطي شيفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ24 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، حقق فريق ​وست هام​ يونايتد فوزا مهما على ​شيفيلد​ يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب لندن.



استمر التعادل السلبي معظم الشوط الأول، حتى نال فريق وست هام ركلة جزاء سددها اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة 41 بنجاح وانتهى الشوط الأول بتقدم الهامرز 1-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب عيس ديوب الهدف الثاني عن طريق ضربة رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وفي اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية، سجل اللاعب راين فريدريكس الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز صعد وست هام إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.